Siracusa, trovati col crack per uso personale: 2 segnalati in Prefettura

Nel corso di mirati servizi preventivi i Carabinieri delle Compagnie di Siracusa e Noto hanno denunciato tre persone per violazione degli obblighi imposti dalle misure limitative della libertà personale e una per ricettazione: a Siracusa un 38enne e un 28enne, all’atto del controllo, non sono stati trovati a casa, in violazione delle prescrizioni connesse rispettivamente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e alla misura cautelare dell’obbligo di dimora cui sono sottoposti. Un 29enne, agli arresti domiciliari per stupefacenti, all’atto del controllo effettuato presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico risultato essere stato rubato poco prima in centro, al legittimo proprietario, al quale i Carabinieri lo hanno subito riconsegnato.

A Pachino, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne, sorvegliato speciale, per essersi allontanato dalla propria abitazione nonostante il divieto.

Nel capoluogo un 27enne e un 36enne sono stati trovati in possesso di crack per uso personale e segnalati alla locale Prefettura quali assuntori.