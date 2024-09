Modica, due cavi della Telecom "bloccano" i lavori al Polo commerciale

I lavori della riqualificazione del tratto del Polo commerciale di Modica tra via Sacro Cuore e via Resistenza Partigiana sono praticamente conclusi ma, al momento, tutto è bloccato in corrispondenza della rotatoria da realizzare difronte al supermercato "Le Liccumie". Alla base dei ritardi, la presenza di due cavi della fibra Telecom che, secondo il Comune, non sarebbero stati interrati alla giusta profondità. Il prosieguo dei lavori in quel tratto di strada è a rischio perchè potrebbe comportare il danneggiamento dei cavi con il conseguente black out di Internet per tutta la zona Sorda. Per risolvere il problema serve una variante ai lavori e una conseguente spesa. Ma chi deve pagare? La Telecom o il Comune? Il quesito non trova risposta e così i lavori - che si sarebbero potuti consegnare già nel mese di agosto - sono bloccati con i disagi dei pedoni e degli automobilisti che sono costretti a percorrere un tratto di strada diventato quasi un percorso di guerra. Crediamo che non si debba perdere altro tempo per risolvere il problema.