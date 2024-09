Modica, scatta l'ora del Memorial Peppe Greco edizione numero 31: presentazione degli atleti d'elite

Ci saranno tutti i podisti protagonisti della XXXI edizione del Memorial Peppe Greco alla presentazione dello storico Memorial che, dopo quattro anni, riparte da Modica. Giorno 28 sarà il giorno della Peppe Greco: alle 11.30, la presentazione alla città dei top runner di questa edizione e la consegna dei pettorali all’Auditorium Pietro Floridia di Piazza Giacomo Matteotti; mentre alle 20.15 l’atteso inizio della gara con una start list di grande prestigio che coniuga campioni di caratura nazionale ed internazionale con talenti del territorio. Testimonial dell’evento: Matteo Melluzzo, velocista siracusano, campione europeo della staffetta 4X100 a Roma 2024, nella stessa disciplina ha corso la sua prima Olimpiade a Parigi arrivando a pochi centesimi dal podio; Filippo Di Mulo, catanese, ex velocista e allenatore di atletica leggera italiano, attuale responsabile del settore velocità della Nazionale di atletica leggera dell’Italia; e Francesco Panetta, ex siepista e mezzofondista italiano, campione mondiale dei 3000 siepi a Roma 1987 e campione europeo a Spalato 1990, che sarà presente anche sabato mattina all’apertura della manifestazione.

L’evento sportivo che sin dal 1990 ha attirato atleti di fama mondiale, come Haile Gebrselassie, Paul Tergat e Kenesisa Bekele che hanno partecipato nel corso degli anni, è diventato una delle principali competizioni di mezzofondo ed oggi, la sua XXXI edizione sarà il risultato della cooperazione delle due associazioni sportive ASD Running Modica e Atletica Vittoria. Un’edizione speciale per la nuova veste e la nuova collocazione della gara, firmata per più lustri dal patron Gianni Voi che tale rimane, anche dopo aver passato il testimone dell’organizzazione ad Emanuele Assenza, presidente della ASD Running Modica, e a Martina Statello, responsabile dell’Atletica Vittoria e da tempo collaboratori di Voi nell’organizzazione della gara.

“Il Memorial cambia città, ma non le finalità di promuovere lo sport, la fratellanza, celebrare la vita. Sarebbe stata una grave perdita, e non solo per il mondo sportivo, non correre più la Peppe Greco”, dice Emanuele Assenza. “Ringraziamo Gianni Voi perché ci ha passato un testimone di peso, aggiunge Martina Statello. In prospettiva vogliamo vedere il Memorial come un marchio da diffondere in diverse città della Sicilia”.

La manifestazione da quest’anno, come è noto e come è stato confermato, diventerà itinerante: il prossimo anno si correrà a Vittoria e nel 2026 potrebbe oltrepassare i confini della provincia iblea. Ma ci sarà tempo e modo per lavorare alle prossime edizioni; intanto è già cominciato il conto alla rovescia per sabato sera.

“E’ importante sottolineare la grande sinergia fra pubblico e privato senza la quale non si sarebbe potuta correre la XXXI edizione del Memorial; mi preme ringraziare le istituzioni regionali e cittadine per averla resa possibile e tutti gli sponsor che hanno contribuito”, aggiunge Emanuele Assenza.

Il percorso della gara podistica in notturna si snoderà tra le vie principali del centro storico, unendo sport e cultura: partenza da Piazza Matteotti, primo giro di boa attorno alla Fontana di Piazza Corrado Rizzone, rientro in Piazza Matteotti, secondo giro di boa a Palazzo della Cultura. Un percorso da compiere 10 volte per completare i 10000 metri della Peppe Greco; inizio alle 20.15 con lo start della XXXI Peppe Greco.

La Peppe Greco verrà trasmessa in diretta su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre, e in diretta streaming su vrsicilia.it a partire dalle 20.00