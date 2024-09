Modica, Pamela Villoresi con "Guerra e Pace" apre la stagione di prosa del Teatro Garibaldi

Iniziano a novembre le nuove stagioni di prosa e musica 2024-2025 promosse dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Tutti i dettagli sono stati svelati sabato in una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del presidente della Fondazione, Maria Monisteri, del vicepresidente Giorgio Rizza, del sovrintendente Tonino Cannata, dell’onorevole Ignazio Abbate e del sovrintendente del Teatro Bellini di Catania, Giovanni Cultrera. “InTeatro”, sia per la musica che per la prosa, proporrà due programmazioni di altissimo livello. La stagione di prosa porta in scena 10 coinvolgenti appuntamenti distribuiti da novembre a maggio, ciascuno in doppia replica per consentire maggiore scelta agli abbonati. Ad affiancarla, come di consueto, una stagione musicale che conferma la prestigiosa collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania.

La stagione di prosa inizierà il 5 e 6 novembre con la versione teatrale di una grande opera di Lev Tolstoj, l'epopea “Guerra e pace”, con protagonista Pamela Villoresi per la regia di Luca De Fusco. Chiuderà la stagione di prosa Pippo Pattavina sul palco con un numeroso cast il 3 e 4 maggio, con lo spettacolo “Il ratto delle Sabine” di Franz Von Schontan, diretto dallo stesso Pattavina.

La stagione musicale inizierà il 15 novembre con “Cavalleria rusticana - Cavalleria rusticana 12 anni dopo”, con l'orchestra filarmonica e coro in residence del Teatro Garibaldi di Modica.

Il costo dell'abbonamento alla stagione di prosa è così suddiviso: platea e palchi centrali € 220,00; palchi laterali € 180,00; loggione € 140,00. La prelazione per i vecchi abbonati è fino all'8 ottobre. L'abbonato potrà confermare il proprio posto nel turno A o B, o spostarsi di turno nei posti liberi, mentre potrà scegliere un posto rimasto libero per mancato rinnovo solo giorno 9 ottobre. I nuovi abbonamenti inizieranno a partire dalle ore 9.00 del 10 ottobre fino al 25 ottobre, al botteghino e online. L'apertura della biglietteria per i singoli spettacoli sarà a partire da giorno 26 ottobre. Il costo dei singoli spettacoli (al netto dei diritti di prevendita) è di € 27 per platea e palchi centrali, € 22 per palchi laterali, € 17 per loggione.

Il costo dell'abbonamento alla stagione di musica è così suddiviso: platea e palchi centrali € 185,00; palchi laterali e loggione € 135,00. Il diritto di prelazione per i vecchi abbonati è previsto fino a giorno 10 ottobre. L'abbonato potrà scegliere un posto rimasto libero per mancato rinnovo solo giorno 11 ottobre. I nuovi abbonamenti inizieranno a partire dalle ore 9.00 del 12 ottobre fino al 31 ottobre, al botteghino e online. L'apertura della biglietteria per i singoli spettacoli sarà a partire da giorno 1 novembre. Il costo dei singoli spettacoli (al netto dei diritti di prevendita) varia da € 25 a € 20 per platea e palchi centrali, da € 20 a € 15 per palchi laterali e loggione.

Informazioni su www.fondazioneteatrogaribaldi.it

Nella foto, da sinistra: Rizza, Cannata, Monisteri, Abbate, Cultrera