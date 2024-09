Auto sbanda ed esce fuori strada, morto 15enne alle porte di Ramacca

Tragedia questa mattina intorno alle 5,30 sulla Strada Statale 288 di Aidone all'altezza dell'abitato di Ramacca, nel Catanese, e in direzione dell'innesto di Piazza Armerina con la Strada Statale 117. Secondo quanto riferito dall'Anas un'auto è sbandata e si è ribaltata. Si tratta di un'Audi A5. Un ragazzo di 15 anni è morto sul colpo, mentre gli altri tre occupanti sono rimasti feriti e si trovano ricoverati all'ospedale San Marco di Catania. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i consueti rilievi del caso. L'intervento si è comunque concluso e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente, mentre sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause dell'incidente e del conseguente decesso dell'uomo.