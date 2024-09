Lite finisce in rissa a Marsala: uomo accoltellato

Stanotte un uomo è stato accoltellato in contrada Ciavolo, periferia Sud. Sembra che l'origine dell'alterno sia da ricondurre ad una lite tra cittadini stranieri. Ennesimo episodio che si somma ad una violenza che sembra non volersi fermare. Nel fine settimana un giovane che passeggiava in pieno centro storico sarebbe stato avvicinato da due malintenzionati a bordo di un monopattino elettrico che lo avrebbero minacciato con un coltello.

È accaduto nel fine settimana. Il giovane aggredito, avrebbe cercare rifugio e riparo in una sala giochi del centro, dove però sarebbe stato respinto all'esterno dai proprietari che non lo avrebbe aiutato per non avere problemi. Il movimento civico ProgettiAmo Marsala ha lanciato una petizione online su Change.org in cui si legge: "Chiediamo pertanto, confidando in un ampio supporto, che in sede locale e nazionale possano adottarsi con tempestività le azioni e gli interventi necessari a tutela della pubblica incolumità, anche attraverso il rafforzamento degli organici delle Forze dell'Ordine".