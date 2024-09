Il 'vero' Siracusa vince di misura a Caltanissetta: gol partita di Maggio

Il Siracusa in campo a Caltanissetta contro la Nissa ha vinto con merito per 1 a 0. Il gol partita è stato messo a segno al 23' da Mimmo Maggio dopo una serie di rimpalli in area dei padroni di casa con le conclusioni a ripetizione di Pistolesi e Palermo. Almeno altre tre occasioni da gol per gli uomini di Turati nella prima frazione di gioco, mentre la Nissa ha sfiorato il gol dopo appena 20 secondi di gioco con Bieto. La sua conclusione ha lambito il palo. Poi per mezz'ora il Siracusa ha avuto il controllo del match. Buon possesso di palla e mai nessuno pericolo per l'estremo difensore degli azzurri. La Nissa ci ha messo il cuore in questa gara, ma il divario tecnico contro gli avversari è stato abissale. Nessuna nota degna di rilievo nel secondo tempo, se non il debutto di Di Grazia che ha dimostrato tutta la sua classe e di essere un calciatore di categoria superiore. Ma in questa domenica importante per il Siracusa, è stato l'intero collettivo ad avere la meglio contro una Nissa che non voleva davvero mollare. Nel secondo tempo Palermo e compagni hanno disputato una gara di contenimento, senza però mai andare in affanno. Gli ospiti non hanno mai corso alcun pericolo nonostante i 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Si tratta di una vittoria importante in un campo difficile dove sarà difficile conquistare punti.