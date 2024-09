Giornata nera per il Trapani, sbaglia due rigori e con la Juve Next Gen finisce 1 - 1

Trapani e Juve Next Gen non si fanno male al 'provinciale' e salgono così rispettivamente a 6 e 5 punti in classifica dopo 5 giornate di campionato. I granata sono stati arbitri della loro sorte. Vanno in vantaggio, poi sbagliano due rigori ed in avvio di ripresa i bianconeri agguantano il pareggio.

La prima azione pericolosa della gara la porta avanti la Juve. E' l'11': palla in profondità per Afena-Gyan, che non trova la porta da buona posizione (forse complice una deviazione di Seculin non ravvisata dall'arbitro). Passano soltanto tre minuti e la formazione di Aronica passa in vantaggio. Bella azione dialogata sull'out destro ad eludere il pressing della Juve, la palla arriva a Ciotti che si invola indisturbato nell'area bianconera, scarica un destro potente sul quale Daffara non può nulla. Al 23' Mastrantonio viene colpito in area da Scaglia, l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty. Dagli 11 metri si presenta Kanoute che spara alto: le due squadre vanno al riposon con il Trapani in vantaggio.

In avvio di ripresa la Juve Next Gemìn, pareggia. Sponda di Semedo per Guerra, che di controbalzo libera un bellissimo mancino dal limite dell'area che si infila nell'angolino basso a destra: è 1-1. Poi Daffara è chiamato a gli straordinari. E para il secondo rigore concesso al Trapani. Al 69' un fallo di Perotti su Carriero viene punito con un rigore. Zuppel tira alla sua sinistra, il portiere bianconere ha intuito respingendo la conclusione dagli 11 metri. A dieci minuti dalla fine rimpallo nell'area bianconera, la sfera arriva a Karic che dentro l'area di rigore libera un destro potente, ancora prontissimo del portiere della Juve.