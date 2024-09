Catania senz'anima contro il Giugliano: rossazzurri battuti in trasferta per 3 - 2

Il Catania ridà ossigeno al Giugliano ed esce sconfitto dallo stadio campano. Partita con forti emozioni al 'De Cristofaro', con i rossazzurri che alla fine escono sconfitti per 3 a 2.E pure la prima occasione da gol è del Catania. Stoppa entra in area e conclude, la sfera sfiora la traversa. La replica del Giugliano arriva al 20’ con uno schema su calcio piazzato, Njambè tenta il tiro di prima intenzione e la sfera termina sul fondo. Alla mezz’ora ancora l’attaccante gialloblù scatta e, davanti ad Adamonis, spreca. Sul ribaltamento di fronte Stoppa, innescato da Castellini, fa sfumare un’ottima opportunità per gli etnei. Al 34’ il Giugliano sviluppa sulla corsia, il pallone arriva in area dove Giorgione si fa trovare pronto: zampata vincente e risultato sbloccato. Il Catania reagisce nel finale di primo tempo, Di Gennaro riceve e manda di poco fuori.

Al rientro in campo per la ripresa i rossazzurri trovano la via del gol con Verna, bravo a battere Barosi con una conclusione chirurgica. Gli uomini di Toscano, galvanizzati dalla rete del pari, vanno vicini il raddoppio con una doppia giocata di Inglese. Al 57’ Anastasio sbaglia il passaggio arretrato, Njambè ringrazia e fulmina Adamonis per il nuovo vantaggio locale. Al 64' i gialloblù possono aumentare la distanza nel parziale, il numero 11 viene ipnotizzato dall’estremo difensore. Gli ospiti cercano il forcing con Sturaro al 77’ e con Quaini al 79’, ma all’81’ il Giugliano cala il tris con Baldè che capitalizza un contropiede. A pochi minuti dalla fine Montalto riapre la contesa trasformando un calcio di rigore. Il forcing dei rossazzurri è disperato, ma il rissultato finale non cambia.