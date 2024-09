Il Festival del Sole torna a Trabia: l'1 di ottobre Arisa in concerto, poi Povia

Torna dopo dieci anni di assenza il "Festival del Sole" che nella sua prima edizione a Trabia del 2014, aveva fatto registrare il "sold out" in tutti i suoi eventi. Quest'anno, la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Bondì, ripropone un'edizione numero 2 all'inizio dell'autunno con tanti artisti del panorama nazionale. "Nel 2014 avevamo organizzato il festival del Sole con l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio - spiega il primo cittadino - ma anche le nostre tradizioni locali, l'enogastronomia, con un focus sulla pasta. Perché Trabia è il paese della pasta. Poi è arrivata una nuova amministrazione che non ha più ritenuto di dover proseguire il festival". Nel 2023 torna sindaco a Trabia Bondì: "Tra gli obiettivi della mia amministrazione c'era anche quello del Festival del Sole - dice - e non abbiamo perso tempo riuscendo a dare vita a un cartellone secondo me molto interessante con artisti sia siciliani che di caratura nazionale". Il Festival, che si terrà dal 28 settembre e fino al 6 ottobre, ha anche l'intento di "allungare" la coda dell'estate. "Destagionalizzare il turismo è molto importante per l'economia del nostro paese - spiega il sindaco - In Sicilia, grazie alle condizioni meteo favorevoli, è possibile attrarre un turismo "fuori stagione". Eventi come questo, tra l'altro, consentono un indotto non indifferente".

Si comincia il 28 settembre con "Road Runners" e Giovanni Cangialosi in corso La Masa; il 30 settembre è la volta della pluripremiata Arisa che si esibirà in piazza Molino. Il 1° ottobre tocca ai 4 Gusti alle ore 21; a seguire il concerto di Povia (corso La Masa). Il 2 ottobre sul palco di corso La Masa prima Le Matrioske e a seguire Marco Livigni & Bottegaretrò. Il 3 ottobre ci si sposta in piazza Lanza. Sul palco, alle ore 20 prima tocca a Stefano Piazza e a seguire lo spettacolo dei Jumpin'up. Il 4 ottobre è la volta de "I Picciotti" (ore 18, piazza Lanza), seguiti da Manlio Dovì alle ore 21 e Babilonsuite alle ore 22. Il 5 ottobre si balla con RadioTime '90 sempre in piazza Lanza a partire dalle ore 21. Il 6 ottobre, invece, mattinata dedicata ai bambini con vari spettacoli (in piazza Lanza dalle ore 11,30) e poi il palco "in mano" a Jack & Thestarlight. Sempre il 6 ottobre, ma nella borgata di San Nicola, si balla con i dj set di Georgia Mos, Stancanelli, Lyam, Sutera, Marnage e Davidino. Immancabile lo spazio dedicato al cibo e in particolare allo street food.