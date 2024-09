Pallamano, all'Handball Social Club Scicli il Memorial Fabian Tabaku: battuta in finale l'Albatro Siracusa

Si è concluso domenica a Scicli il 3°memorial Fabian Tabaku che ha visto la partecipazione di quattro squadre che si affronteranno nel prossimo campionato di seria B, mettendo in evidenza dei promettenti giovani di prospettiva. È stata una giornata all’insegna del divertimento e di una buona pallamano vista in campo, in alcuni frangenti anche spumeggiante. Le squadre si sono affrontate con la formula del quadrangolare.

Questi i risultati:

Handball Scicli Social Club – Aetna Mascalucia 48-39;

Albatro Siracusa – Beach Team Messina 42-32;

Aetna Mascalucia – Beach Team Messina (finale 3° e 4° posto) 53-43;

Handball Scicli Social Club – Albatro Siracusa (finale) 38-31.

Al termine della gara di finale, vinta dalla squadra dai colori sociali gialloverde, nell’occasione in maglia verde, si è proceduto alla consegna delle coppe ricordo alle squadre partecipanti ed un omaggio floreale alla famiglia del compianto Fabian.

Il coach Giovanni Marino in poche parole ha chiosato: “E’ stata una bella giornata di pallamano. Al di là del risultato ottenuto ho visto nelle due gare disputate cose buone e cose meno buone. Dobbiamo lavorare tanto per non farci trovare impreparati all’inizio del campionato”. Molto soddisfatto il presidente Carmelo Ficili: “E’ stata una festa dello sport in cui ci siamo divertiti. Ho notato che ci sono parecchi giovani promettenti che praticano una buona pallamano a cui auguro un futuro roseo. Un sentito ringraziamento alle squadre partecipanti che hanno consentito la disputa di questo evento”.