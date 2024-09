Ispettori lavoro trovano 6 lavoratori in nero in negozio del Siracusano

Nel fine settimana appena trascorso il personale ispettivo del Contingente INL Sicilia ha sottoposto a verifica un’attività commerciale in provincia di Siracusa. All’interno dell’attività sono stati trovati sei lavoratori, tutti senza contratto.

Sulla base delle dichiarazioni assunte, è risultato che in cinque lavoravano part-time ed uno svolgeva orario full time.

La presenza di lavoratori senza preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione ha fatto scattare il provvedimento di sospensione, così come previsto dal d.lgs. 81\08.

Per poter riaprire l’attività, il datore di lavoro dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori e al pagamento delle relative sanzioni.