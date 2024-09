Giornate Europee del Patrimonio, le iniziative del Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica

Un fine settimana all'insegna della cultura con le Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2024) in programma sabato 28 e domenica 29 . Quest’anno saranno dedicate al tema “Patrimonio in cammino” con lo slogan europeo “Routes, Networks and Connections” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Lo scopo è quello di scoprire, in queste giornate, cammini, connessioni - ideali e materiali -che hanno reso possibile in passato la comunicazione tra i popoli. Le giornate europee del patrimonio, promosse dal Consiglio d'Europa con l'appoggio della Commissione europea, dal 1991 aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici. La manifestazione coinvolge i 49 Stati Membri della Convenzione culturale europea, firmata nel 1954.

In provincia di Ragusa , il Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica aderisce all’iniziativa con le aperture diurne e i consueti costi del biglietto di ingresso in tutti i siti del Parco: Museo di Kamarina, Convento della Croce Scicli, Parco della Forza Ispica, Area Archeologica di Cava Ispica-Modica, Museo Ibleo di Ragusa.

Inoltre, sabato 28 settembre, è prevista l’apertura straordinaria serale nei seguenti siti: Museo di Kamarina, Convento della Croce Scicli, Area Archeologica Parco della Forza Ispica. L’apertura serale sarà in vigore dalle ore 19,00 fino alle 22,00 con ultimo ingresso alle 21,00. Il costo simbolico del biglietto sarà di 1 euro.