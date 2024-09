ArcheoExperience ad Agrigento, in mostra i "tesori" del Parco Archeologico Kamarina e Cava Ispica

Scocca l'ora di “ArcheoExperience nell’isola dei tesori” in programma da giovedì 26 a domenica 29 ad Agrigento. L'evento, promosso e organizzato dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana, avrà come location la Valle dei Templi, il Teatro “Pirandello” con l’Atrio del Comune e dodici siti ecclesiastici e storici di Agrigento con l’obiettivo di valorizzare le 14 aree dei Parchi Archeologici della Sicilia: Catania e Valle dell’Aci; Gela; Himera, Solunto e Iato; Isole Eolie; Kamarina e Cava d’Ispica; Leontinoi e Megara; Lilibeo-Marsala; Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Naxos e Taormina; Segesta; Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria; Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai; Tindari; Valle dei Templi.

L’iniziativa intende delineare un’attività di valorizzazione del patrimonio archeologico e di promozione dell’offerta culturale integrata, tenendo conto non solo del contesto archeologico, culturale e paesaggistico, ma anche dell’attrattività turistica, dei prodotti locali, del patrimonio immateriale, degli eventi.

Ad Agrigento il Parco Archeologico di Kamarina e Cava Ispica avrà un suo stand. Sarà l’occasione per far conoscere ancora meglio i “tesori del Parco” ad un pubblico sempre più vasto e qualificato. Immagini, filmati, materiale illustrativo del Museo di Kamarina, dell’Area Archeologica di Cava Ispica- Modica, del Convento della Croce di Scicli, dell’Area Archeologica del Parco della Forza di Ispica, del Museo Ibleo di Ragusa. All’evento di Agrigento parteciperanno buyers esteri e giornalisti della stampa nazionale, ai quali sarà dedicato un educational per la conoscenza delle destinazioni turistiche e dei siti culturali della Sicilia.

Il programma è volto anche a intercettare nei giorni dell’evento il target del turismo scolastico, del turismo associativo, del turismo leisure organizzato e non, con la consapevolezza di promuovere esperienzialità e sostenibilità, oltre che a determinare la partecipazione attiva del sistema regionale delle Organizzazioni datoriali dell’intermediazione viaggi, delle Associazioni Professionali e Culturali di promozione sociale e dei Club di servizio.