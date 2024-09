Marina di Acate, la scuola dell'infanzia ha il defibrillatore

La scuola dell’infanzia di Marina di Acate dispone da oggi di un defibrillatore. L’utilissimo dispositivo sanitario salvavita è stato consegnato alla struttura voluta per accogliere i bambini residenti a Macconi dal geometra Rosario Macca, presenti Autorità civili, religiose e scolastiche.

E per celebrare degnamente l’evento si sono esibiti, molto apprezzati dagli intervenuti, gli alunni, del Comprensivo Puglisi di Acate che frequentano l’indirizzo musicale.

In un territorio dove questa scuola è il solo simbolo della presenza dello Stato il bel gesto del geometra Macca non rappresenta solo un atto di prevenzione sanitaria, ma la conferma dell’importanza che l’istruzione riveste per gli abitanti di Marina di Acate.

Grazie al defibrillatore la sicurezza dei bambini, degli operatori scolastici e di tutta la comunità residente, compie un salto di qualità, favorendo i percorsi di inclusione delle famiglie extracomunitarie. La scuola è stata inaugurata lo scorso anno scolastico al termine dell’iter avviato dalla precedente Giunta comunale.

(Nella foto i partecipanti alla cerimonia di consegna del defibrillatore).