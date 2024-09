Angelo Custode a Priolo, concerti cabaret e sport: sul palco Marcella Bella

Eventi e spettacoli a Priolo dal 28 settembre al 18 ottobre in occasione dei festeggiamenti dell'Angelo Custode. L'amministrazione guidata da Pippo Gianni ha pensato a tutto: dallo sport, al cabaret ai concerti con personaggi noti nel mondo dello spettacolo. In programma il concerto di Marcella Bella, Amedeo Minghi i Boomdabash, i Lotus. L'apertura di sabato prevede il Cous cous fest e la notte di fine estate. L'evento si terrà a Largo dell'Autonomia comunale. I due appuntamenti saranno anticipati da una gara ciclistica, il trofeo numero 19, mentre il giorno successivo ci sarà la gara podistica Angelo Custode, giunta ala nona edizione. Il 30 settembre sarà la volta dei Boomdabash, mentre l'1ottobre toccherà ad Amedeo Minghi. Il 2 ottobre si accenderanno le luci per la cantante catanese, Marcella Bella.