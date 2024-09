Gara ciclistica in notturna sabato a Priolo Gargallo

Gara ciclistica in notturna, sabato 28 settembre, nel circuito cittadino di Priolo Gargallo. La 19° edizione del Trofeo Angelo Custode, organizzata dal Comune di Priolo e dall'associazione Team Bike Priolo, aprirà il programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Angelo Custode.

La gara è aperta ad agonisti ed amatori e si ripeterà su più giri in modo che tutti i cittadini, tifosi e spettatori occasionali, possano seguirne l'andamento.

La prima partenza è prevista alle 17 con la categoria esordienti, a seguire le altre batterie.