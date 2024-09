Chiedevano soldi per la sosta: due parcheggiatori denunciati a Siracusa

I carabinieri della stazione di Ortigia, impegnati nei servizi di prevenzione in occasione del G7, sono intervenuti in via Palermo dove due uomini importunavano gli automobilisti pretendendo denaro in qualità di parcheggiatori abusivi. Alla vista dei militari i due hanno cercato di darsi alla fuga tra i vicoli di Ortigia e i turisti ma sono stati fermati e identificati. Si tratta di un 22enne e di un 39enne, di nazionalità marocchina, risultati irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di decreto di espulsione. Entrambi sono stati denunciati per inosservanza del decreto e accompagnati a Potenza al Centro di permanenza per il rimpatrio.