Sale su ponteggio per un furto: bloccato a Siracusa

Agenti delle Volanti sono intervenuti in un condominio di Siracusa a seguito della segnalazione di un furto in appartamento.

Giunti sul posto, i poliziotti circondavano il condominio e notavano un giovane che dal ponteggio installato per la ristrutturazione dell’immobile scendeva dalla terrazza e danneggiava una finestra per accedere al vano scala nel tentativo di fuggire.

I poliziotti lo bloccavano mentre tentava di uscire dal portone del condominio.

Successivamente identificato il quarantunenne veniva denunciato per i reati di furto e danneggiamento.