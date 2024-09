'Caro Voli', Giambona (Pd): fondi annunciati da Schifani insufficienti

"Per il caro voli i sei milioni di euro che il governo Schifani ipotizza di stanziare nella manovra finanziaria di assestamento di bilancio non sono bastevoli per rispondere alle necessità dei siciliani. Purtroppo la maggioranza di governo continua a non occuparsi dei bisogni della nostra regione e questo risulta essere oramai sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto il vicepresidente del gruppo parlamentare PD all'Ars, Mario Giambona, commentando la questione Caro voli "innescata nella giornata di ieri dalla polemica a distanza tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il Codacons". "Dopo due anni il tempo degli slogan politici è finito e la realtà è chiara a tutti. Alle problematiche bisogna porre delle soluzioni concrete che possano tutelare i cittadini. Noi proponiamo l'immediato aumento delle risorse per fronteggiare un ingiustificato aumento dei costi dei voli - ha infine concluso -, ma soprattutto chiediamo al governo che si attivi con delle politiche che tutelino i lavoratori e gli studenti fuori sede attraverso il dialogo con le compagnie aeree presenti negli aeroporti siciliani".