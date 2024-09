Avola, un hub di coworking nei locali dell'ex Centro per l'impiego

“Abbiamo effettuato un sopralluogo nei locali che presto verranno riqualificati per diventare un hub di coworking, uno spazio all’avanguardia dedicato ai giovani professionisti, agli studenti e ai piccoli imprenditori.” Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, ha annunciato con entusiasmo l’inizio dei lavori nei locali dell’ex centro per l’impiego, che verranno trasformati in un centro dinamico e multifunzionale.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: offrire spazi luminosi, dotati di postazioni di lavoro con scrivanie moderne e connessione wi-fi, per chi cerca un ambiente dove svolgere la propria attività professionale o lo studio in un contesto stimolante.

"Questo progetto - aggiunge Cannata - nasce dalla volontà di creare nuove opportunità per i giovani, liberi professionisti e i piccoli imprenditori di Avola”

Un innovativo progetto di democrazia partecipata con la collaborazione dell’architetto Paolo Florio in condivisione con l’ amministrazione comunale per dare un nuovo servizio a chi intende svolgere la propria attività o studio potendo servirsi di questi nuovi uffici.

"Con questo progetto vogliamo fornire strumenti utili e accessibili a chi desidera costruire il proprio futuro, facendo di Avola un centro di interazione e sviluppo - ha concluso il sindaco -. Un impegno che continua, con amore e dedizione, per il bene di tutta la comunità.”