Deve scontare 3 anni e 5 mesi, marito geloso arrestato a Rosolini

I Carabinieri di Noto hanno arrestato un 59enne di Rosolini in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa che ha condannato l’uomo a 3 anni e 5 mesi di reclusione per i maltrattamenti denunciati nel 2021 dalla moglie.

La donna trovò il coraggio di chiedere aiuto ai Carabinieri per i comportamenti vessatori posti in essere dal marito che, accecato da una morbosa gelosia, vessava lei e la figlia minore.

L’uomo, che nell’immediatezza dei fatti era stato allontanato d’urgenza dalla famiglia con un provvedimento precautelare, è stato ora associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.