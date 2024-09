Nuova torretta di avvistamento nella Riserva di Pantalica

Dopo oltre vent’anni di attesa, il versante di Pantalica si arricchisce di una nuova torretta di avvistamento, frutto di una proficua collaborazione tra la Regione Siciliana e il Corpo Forestale. La prima torretta verrà inaugurate a partire dal 15 ottobre e rappresenta un importante passo avanti nella tutela del patrimonio naturale siciliano. Carlo Auteri, deputato regionale di Fratelli d’Italia, esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto: “Sono orgoglioso di poter annunciare che, dopo vent’anni di attese e promesse, siamo riusciti finalmente a dotare il Corpo Forestale di strumenti essenziali per la prevenzione degli incendi e la sorveglianza del nostro territorio - questo sarà solo il primo lotto di torrette, moderne e sicure, che garantiranno la possibilità di monitorare efficacemente anche durante le giornate più calde, un aspetto cruciale per la protezione delle nostre risorse naturali." L'intervento, è costato 900 mila euro.