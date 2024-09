Siccità, la Sicilia senz'acqua? Lollobrigida: 'Decennale disattenzione'

La Sicilia senza acqua? È la conseguenza della mancanza di attenzione, ormai decennale, verso il tema. Vanno realizzate infrastrutture e oggi possiamo rispondere riparando i danni e salvaguardando le attività, in particolare agricole. Negli ultimi giorni l'Italia ha ottenuto 37,4 milioni di euro. Siamo riusciti a fare il nostro dovere chiedendo fondi". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a margine della seconda edizione del Forum Risorsa Mare, organizzata da The European House Ambrosetti, al Marina Yachting di Palermo. "Purtroppo l'Italia ha ritardi importanti non dovuti al nostro governo ma all'azione dei governi precedenti - aggiunge il ministro - non c'è stata la capacità di programmare e portare a compimento le opere strategiche. Si è creato un clima in cuil a dispersione idrica non è stata ridotta. Siamo una delle nazioni con la maggiore dispersione idrica. Compenseremo quello che non è stato fatto negli anni, quello che possiamo fare, al momento, è chiedere risorse".