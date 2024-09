Scicli, il bivio per Modica: ma è così difficile migliorare la segnaletica?

Negli ultimi anni è aumentato il flusso turistico tra Scicli e Modica e sarebbe necessario abbellire e migliorare la segnaletica che dovrebbe dare informazioni chiare a chi visita i due centri muovendosi in auto. La foto è stata scattata al bivio per Modica, all'uscita da Scicli. La tabella segnaletica indica Modica solo verso la strada a destra che sbocca al Polo commerciale. Nessuna indicazione, invece, per la strada a sinistra che porta al centro storico di Modica. Sarebbe utile, magari con una segnaletica più moderna, indicare "Modica zona commerciale" da un lato e "Modica centro storico" dall'altro. Complicato? Non pensiamo, anche perchè ci sembra giusto fornire anche questo tipo di servizio ai visitatori. Tra l'altro, la richiesta di aggiornare la segnaletica per Modica era stata avanzata qualche mese fa dal comandante della Polizia locale di Modica, Saro Cannizzaro, al Comando della Polizia locale di Scicli.