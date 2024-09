Forum politiche del mare, Musumeci: Ponte superfleo? Chiedetelo a Salvini

Il Dominio dello spazio e quello sottomarino "saranno quelli strategici per lo sviluppo nei prossimi anni", secondo il ministro Nello Musumeci, oggi a Palermo per il forum sulle Politiche del mare. Ma il ponte, a questo punto, chiede il cronista, non rischia di essere superfluo ed eccessivamente catalizzatore di risorse in tale scenario? "Bisogna chiederlo al collega che si occupa di infrastrutture. Io ci ho sempre creduto. Nulla e' superfluo se dobbiamo iniziare la infrastrutturazione per diventare competitivi in un Mediterraneo che cambia. Poi ognuno resta nelle proprie idee... e' il bello della democrazia... che bellezza... Ognuno la pensa a modo proprio e dopo il governo nella sua colleggialita' fara' le sue scelte".

"L'economia del mare cresce,soprattutto nelle regioni del Sud. Mentre cresce l'economia del mare diminuisce però il numero degli iscritti negli istituti nautici e negli ITS. Se cresce l'economia del mare cresce però invece anche l'esigenza di nuove professionallità". Così Musumeci al Forum di Palermo. "E' un paradosso che dobbiamo superare - prosegue - promuovendo una nuova cultura del mare. Farlo in Sicilia è un gioco assai semplice", conclude Musumeci.