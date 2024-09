La Fanfara della polizia suona al G7 di Siracusa

Nell’ambito delle manifestazioni previste a Siracusa in occasione del G7 2024 Divinazione EXPO Agricoltura e Pesca, giovedì 26 settembre alle ore 18.00, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste On. Francesco Lollobrigida e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, la Fanfara della Polizia di Stato terrà un concerto nella suggestiva cornice barocca di piazza Duomo in Ortigia. La Fanfara della Polizia di Stato, formazione composta da 50 musicisti e diretta dal Maestro Massimiliano Profili, eseguirà brani del repertorio classico e moderno attraverso i quali, da anni, promuove la cultura musicale quale mezzo di diffusione dei valori della legalità.

L’evento, aperto al pubblico, sarà presentato dal giornalista Salvo La Rosa.