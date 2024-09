Rubavano ferro al Centro dei rifiuti di Avola: due bloccati dalla polizia

Agenti del commissariato di Avola, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 37 e 45, anni entrambi avolesi e già conosciuti alle forze di polizia, per il reato di furto aggravato e porto di coltello e di oggetti atti ad offendere.

In specie, i poliziotti sorprendevano i due ladri che, dopo aver eluso la vigilanza del centro di raccolta comunale di rifiuti, si impossessavano di materiale ferroso e lo caricavano su una moto ape.

Bloccati, i due venivano anche trovati in possesso di un coltello e di altri oggetti atti ad offendere.