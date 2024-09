Movida a Noto, sanzionato un locale per motivi igienici

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, coadiuvati da personale dell’Asp, hanno effettuato dei controlli amministrativi in alcuni esercizi commerciali del comune di Noto.

Nel corso dei controlli, svolti nel centro della città barocca fulcro della movida netina, un esercizio commerciale, adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, trovato privo dei minimi requisiti di igiene, è stato sanzionato per un importo di 3.000 euro.

Per l’esercizio commerciale in questione sarà richiesta la chiusura temporanea fino al ripristino delle condizioni di igiene previste dalle normative vigenti.