Studenti pensolari a piedi a Floridia, il sindaco utilizza gli scuolabus per portarli a scuola

Studenti pendolari a piedi a Floridia. Il sindaco Marco Carianni, assumendosi la responsabilità, li ha portati negli istituti di appartenenza utilizzando lo scuolabus. Ma il primo cittadino intende andare avanti nella vicenda, presentando una denuncia - esposto per interruzione di pubblico servizio.

"Le cause di questo disservizio sono ancora tutte da scoprire - afferma Carianni - Comunque, In attesa che qualcuno riconosca il fallimento di una azione politica della Regione che non ha né capo né coda, i ragazzi che siamo riusciti a recuperare nelle fermate li ho fatti accompagnare davanti alle loro scuole, assumendomi la responsabilità di usare i nostri scuolabus per non fare perdere loro un altro giorno di scuole.

Certo, questa è una situazione che non può continuare, difatti sto valutando con i nostri legali di esporre una denuncia per interruzione di pubblico servizio, perché pare sia l’unico modo per fare svegliare qualcuno".

"Ovviamente mi scuso, anche se per me ogni problema ieri sera era stato risolto, con i ragazzi che hanno avuto dei disagi. Ai nostri figli, alla fine, cosa racconteremo di questi giorni? Insomma, Che avevamo il G7 in Sicilia, dove Presidenti e Ministri facevano le passeggiate lungo Piazza Duomo e che, nel frattempo, i ragazzi non avevano gli autobus per esercitare il sacrosanto diritto allo studio di cui tanti si riempiono inutilmente la bocca".