Marina di Ragusa, sequestrati dalla Finanza 482 capi contraffatti

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sequestrato, nel periodo da agosto a settembre, migliaia di prodotti, denunciando e segnalando amministrativamente complessivamente 4 soggetti. In particolare, il piano d’azione ha consentito di porre sotto sequestro 482 capi di abbigliamento palesemente contraffatti di famose griffe di moda, nonché una pressa a caldo utilizzata per l’apposizione dei marchi e loghi termoadesivi, rinvenuta presso l’abitazione del titolare dell’attività commerciale.

L’imprenditore responsabile, operante a Marina di Ragusa, è stato deferito alla Procura della Repubblica, per il reato di cui agli articoli 473 (contraffazione) e 474

(introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale. Nell’ambito della stessa operazione sono stati sequestrati amministrativamente oltre 110.000 prodotti non sicuri(articoli per la casa, materiale sanitario ed elettronico e giochi da tavolo), poiché risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o di eventuali allergeni.

Per tali fattispecie, altri 3 responsabili, operanti a Modica, Comiso e Acate, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni contenute nel Codice del consumo