Walter Zenga può tingersi d'azzurro: verso club manager del Siracusa

Zenga-Siracusa è adesso più di una suggestione. Dopo la notizia di martedì, i contatti tra l’ex portiere della Nazionale italiana e il club siciliano si sono intensificati e l’accordo è adesso molto vicino. Le parti continuano a dialogare per provare a limare altri dettagli, ma le possibilità di vedere Walter Zenga a Siracusa sono adesso davvero alte.

L’ex portiere e volto di Sky Sport – con cui è stato proprio a Siracusa ad agosto per diverse puntate di “Calciomercato – L’Originale” – salvo clamorosi ribaltoni andrà dunque a ricoprire il ruolo di club manager.

Ruolo dirigenziale dunque e non tecnico, con il Siracusa che vorrebbe provare ad acquisire ancora più appeal in ambito nazionale e internazionale, inserendo come “brand ambassador” un volto ovviamente noto nel panorama calcistico italiano.

Il presidente Ricci, infatti, ha grande ambizione e ha costruito un organico importante per la categoria, in grado di vincere il girone e riportare il professionismo a Siracusa. Motivo per cui ormai da diverse settimane è iniziato un corteggiamento nei confronti di Zenga, che andrebbe ad affiancare il direttore Sportivo Davide Mignemi e il direttore generale Alessandro Guglielmino e darebbe ulteriore visibilità e prestigio al progetto siracusano.