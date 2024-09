Scoperti dalla Finanza 12 lavoratori in nero nel Cosentino

Dodici lavoratori privi di contratto di lavoro e quindi in "nero", sono stati scoperti dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza durante una serie di controlli condotti in occasione della stagione estiva nel settore della ristorazione.

In particolare, a seguito di un'attività di indagine, i finanzieri della Compagnia di Castrovillari hanno eseguito tre controlli nei confronti di attività a Castrovillari e Civita.

le verifiche avrebbero consentito di riscontrare la presenza di 12 persone intente a lavorare senza un regolare contratto, di conseguenza, in violazione dei previsti obblighi fiscali.

Agli esercizi commerciali controllati sono state comminate sanzioni amministrative che oscillano da 23.400 a 140.400 euro, oltre alle relative diffide volte alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

Inoltre, le irregolarità sono state anche segnalate all'Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza per l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività per l'impiego di personale "in nero".