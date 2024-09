Coppa Italia di Eccellenza, il Modica gioca ma spreca: l'andata degli ottavi al "Barone" finisce in parità (1 a 1)

Finisce in parità - 1 a 1 - il derby di andata degli lottavi di finale di Coppa Italia tra Modica e Vittoria. Il Modica non ha saputo sfruttare la supremazia territoriale e le occasioni che si sono presentate nel secondo tempo. I rossoblù hanno sprecato, un paio di minuti prima del pareggio del Vittoria, una colossale occasione con lo stesso Arquin che ha tirato addosso al portiere vittoriese da un paio di metri, e sono stati puniti ad un minuto dalla fine dal gol di Martignetti che, di testa, ha messo in rete un cross da calcio d'angolo. I padroni di casa erano passati meritatamente in vantaggio al 40' del primo tempo con un tap in di Arquin dopo un palo colpito da Idoyaga. Il passaggio del turno si deciderà con la gara di ritorno, a Vittoria, mercoledì 9 ottobre.