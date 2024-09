Crolla palo della luce: finisce su un'auto a Palermo

Un altro palo dell'illuminazione pubblica è caduto in piazza Domenico Peranni nella zona del mercato delle Pulci a Palermo. Una Mercedes parcheggiata è stata danneggiata. Sono intervenuti i tecnici di Amg per rimuovere il palo. Sono numerosi i pali che andrebbero sostituti, ma il Comune non ha le risorse adeguate per farvi fronte. Servirebbero per regolarizzare gli impianti tra pali, reti e cabine di oltre 100 milioni.

