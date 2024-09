L'Ast replica al sindaco di Floridia: "Deve rivolgersi ai trasporti privati"

In merito alle dichiarazioni del Sindaco di Floridia, Marco Carianni, e alla gestione emergenziale del servizio di trasporto scolastico, l’AST ritiene necessario fare chiarezza. È inaccettabile che venga insinuato, anche indirettamente, che l’Ast non stia attualmente garantendo il servizio di trasporto. Il Comune di Floridia non si è sostituito ad Ast, come risulta dalle dichiarazioni rese alla stampa dal sindaco; l’intervento del Comune è stato in sostituzione e ausilio dell’impresa privata, che non ha ottemperato all’atto impositivo emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture non garantendo il servizio ai pendolari e le varie corse.

L’Azienda siciliana trasporti, nel giugno 2024, aveva inoltrato una richiesta formale all’assessorato regionale ai Trasporti per essere autorizzata a svolgere il servizio scolastico per la tratta in questione. Servizio che per anni era stato svolto senza alcuna autorizzazione formale e regolarità amministrativa. Solo lo scorso settembre l’Assessorato alle Infrastrutture ha risposto con una nota che recitava “nelle more di ulteriori accertamenti, si autorizza il servizio scolastico”.

L’Ast non può assumersi responsabilità che non le competono né tantomeno subire attacchi infondati per situazioni gestite da terzi.

Chiediamo pertanto che venga fatta chiarezza pubblicamente su chi ricadono realmente le responsabilità di questa specifica situazione con l’auspicio che cessi definitivamente ogni tentativo di distorsione strumentale dei reali fatti e accadimenti. L’Azienda Siciliana Trasporti ha sempre dimostrato il massimo impegno per garantire il trasporto pubblico in Sicilia e continuerà a farlo, ma non può accettare di essere usata come capro espiatorio per inefficienze e responsabilità altrui.