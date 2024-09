Tiziano Spada (Pd): 'L'Ast non perda tempo e risolva il problema dei pendolari'

“L’atteggiamento dell’Azienda Siciliana Trasporti, che ha attaccato il sindaco di Floridia invece di occuparsi di risolvere le problematiche che interessano l’intera Sicilia, è molto grave. Lavorare nell’interesse dei cittadini dovrebbe essere l’impegno primario, invece si continua a perseverare negli errori”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico nonché componente e segretario della IV Commissione Regionale Ambiente, Territorio e Mobilità, in relazione alle dichiarazioni a mezzo stampa dell’Ast che ha attaccato il sindaco di Floridia, Marco Carianni, riguardo alla gestione emergenziale del servizio di trasporto scolastico.

“Premetto che Carianni sa difendersi da solo – aggiunge Spada -, ma la nota dell’azienda fa acqua da tutte le parti. Innanzitutto perché nelle comunicazioni lo stesso primo cittadino non ha mai fatto riferimento all’Ast, e successivamente perchè chi gestisce il trasporto degli alunni pendolari dovrebbe porre soluzione agli errori invece di commentare quello che accade sui social. Sul punto, invece, Ast dovrebbe spiegare perché in provincia di Siracusa l’unico comune in cui non sia mai partito il trasporto alunni pendolari sia proprio quello di Floridia".

Il riferimento dell’onorevole Spada è ai disagi sul trasporto degli alunni pendolari, non solo nella provincia di Siracusa ma in diverse zone della Sicilia, registrati nelle prime settimane dalla riapertura delle scuole. Un disservizio che ha danneggiato tantissimi studenti nonché le rispettive famiglie.

Invece di ottemperare, perdono tempo a leggere giornali e non per risolvere i tantissimi problemi di un’azienda che da tempo è sull’orlo del fallimento".