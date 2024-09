Trapani incontenibile a Potenza: i granata si impongono con un severo 1 - 5

Non c'è appello per il Potenza che cede in casa ad un Trapani sorprendente che vince per 1 a 5. La squadra di casa fatica a trovare il ritmo giusto, mentre il Trapani impone la sua superiorità sin dall’inizio, spingendo sull’acceleratore e mettendo in difficoltà gli avversari.

Il primo tempo di Potenza Trapani si conclude con il risultato di 1-2. Il Trapani era partito forte, portandosi in vantaggio grazie alle reti di Fall dopo appena 6 minuti dal fischio iniziale e Silvestri al 14'

che hanno messo sotto pressione la difesa avversaria.

Tuttavia, il Potenza ha reagito verso la fine della prima frazione, con Caturano che ha segnato un gol importante per i padroni di casa al 39'. Il suo tiro, ben piazzato a fil di palo, ha battuto il portiere avversario, riducendo lo svantaggio e riaccendendo le speranze della sua squadra per la ripresa. Ma sono i granata a mettere il sigillo alla gara, calando il tris ai padroni di casa. Al 62' per i granata va in rete Bifulco. Il Potenza prova a reagire, ma è ancora il Trapani a rifilare altri due gol ai padroni di casa con una doppietta di Lescano al 74' ed al 77' esimo. Aronica non sta sulla pelle. Il suo Trapani è già in corsa per i piani alti della classifica.