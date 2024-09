Il Messina passa in vantaggio a Latina poi i padroni di casa trovano il gol dell' 1 -1

Il Messina si difende bene a Latina ed alla fine conquista un punto d'oro. La partita è finita col punteggio di 1 a 1. La gara si è rivelata equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Il Latina ha mostrato buone trame offensive, mentre il Messina ha dimostrato di essere in grado di colpire in contropiede. I siciliani hanno fatto nelle ripartenze il loro punto di forza. E' il Messina a passare in vantaggio al 28': Il gol arriva per una disattenzione difensiva, con Cominetti che irrompe a destra, mette in area di rigore per Petrugnaro che ha il tempo di appoggiare in dietro per Frisenna. Tiro rimpallato parato da Zacchi che poi non può nulla sulla conclusione di Pedicillo lasciato tutto solo in area di rigore.

La gioia dei peloritani dura poco, perchè il Latina raggiunge il pari al 34'. Errore pazzesco del portiere Curtosi che sul tiro di Riccardi, potente ma centrale, si fa sorprendere dal rimbalzo regalando la palla al brasiliano che lo supera con freddezza e poi mette dentro. Nel secondo tempo il Latina cerca il gol della vittoria, ma i siciliani fanno buona guardia.