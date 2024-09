Catania sciupone non va oltre il pari col Cerignola: rossazzurri poco concreti

E' un Catania che non fa gol e non sa vincere. Stasera ennesimo pareggio in casa contro un buon Cerignola. E' finita 0 a 0 con un certo maldipancia da parte dei sostenitori rossazzurri. Le due squadre si sono affrontate in un confronto ricco di contenuti tattici, ma anche molto equilibrato, come testimoniato dal risultato finale. Il primo tempo ha visto il predominio dei padroni di casa, quasi sempre in possesso palla, mentre l'avversario è sempre stato pronto a ripartire. Nella ripresa gli ospiti sono usciti fuori dal guscio creando qualche grattacapo alla retroguardia rossazzurra. Gli etnei, sciuponi con Raimo e Quaini in particolare nella prima frazione, sprecano e non concretizzano per poi soffrire il ritorno degli avversari, pericolosi con Salvemini. Manca la giusta dose di cinismo per portare a casa l'intera posta.

Il Catania frena rispetto all'impatto positivo registrato nelle prime quattro giornate. Il pareggio con l'Audace Cerignola è il terzo pari in sei partite, poi due vittorie e una sconfitta: nove i punti in classifica. Quello con la squadra di Raffaele è il secondo 0-0 consecutivo in casa dopo quello con il Picerno. Troppo presto per un bilancio ma al triplice fischio finale emerge certamente un dato: la squadra in questo frangente segna poco rispetto agli standard di una realtà di vertice. Su questo è necessario lavorare perché per vincere bisogna andare a bersaglio.