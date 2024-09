La guerra a Gaza, fonte Usa: cessate il fuoco entro poche ore

L'appello degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e di diversi stati arabi per un cessate il fuoco in Libano è una "svolta importante", e si prevede che le parti decideranno "entro poche ore" se accettare. È quanto dichiarato da un non meglio identificato funzionario Usa in un briefing con la stampa sull'iniziativa diplomatica congiunta. A riportare le sue parole è il quotidiano Times of Israel.

"Abbiamo avuto questa conversazione con le parti e abbiamo ritenuto che questo fosse il momento giusto", ha aggiunto la stessa fonte statunitense, commentando la proposta di cessate il fuoco di 21 giorni per evitare un conflitto totale in Medio Oriente con l'intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah.