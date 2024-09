Siracusa, controlli a Ortigia: 4 denunciati e 2 parcheggiatori sanzionati

Nel corso di controlli straordinari i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” hanno denunciato quattro persone: due per violazione degli obblighi imposti dalle misure limitative della libertà personale e due per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Un 29enne, all’atto del controllo presso il domicilio, non è stato trovato e un 49enne è stato identificato in via Toscana quando avrebbe dovuto essere a casa, entrambi in violazione delle prescrizioni connesse rispettivamente alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e alla misura di sicurezza della libertà vigilata a cui sono sottoposti.

Una coppia di ventenni a bordo di un motociclo, alla vista dei Carabinieri ha cercato di darsi alla fuga tra i vicoli di Ortigia, successivamente fermati e identificati, sono stati entrambi denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 23enne, pregiudicato, è stato anche denunciato poiché trovato nuovamente alla guida senza patente poiché mai conseguita.

Un 30enne è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore poiché in possesso di modica quantità di cocaina per uso personale.

In via Palermo, due tunisini di 32 e di 35 anni, sono stati controllati mentre importunavano alcuni automobilisti e contravvenzionati per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Già nei giorni scorsi, in occasione di analoghi controlli, i Carabinieri della Stazione di Ortigia avevano fermato, sempre in via Palermo, due cittadini marocchini risultati essere irregolari sul territorio nazionale. I due erano stati pertanto denunciati per inosservanza del decreto di espulsione e accompagnati al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza.