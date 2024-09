Al G7 di Siracusa gli studenti dell'Istituto Alberghiero Principi Grimaldi di Modica

Al G7 dell’Agricoltura di Siracusa gli studenti dell’istituto alberghiero Principi Grimaldi di Modica che curano il Choco Lab, il laboratorio permanente dedicato al cioccolato di Modica Igp. Giovanni Roccasalva, coordinatore del laboratorio, esprime con entusiasmo l'importanza di questa partecipazione per i ragazzi: “Essere l’unico istituto alberghiero presente all’interno del Comune di Siracusa, in uno spazio così centrale e di rilevanza internazionale, è per noi motivo di grandissima soddisfazione. Questo rappresenta non solo una vetrina per la scuola, ma soprattutto un’opportunità formativa unica per i nostri studenti. Stanno vivendo un’esperienza preziosa, lavorando fianco a fianco con le istituzioni e mettendo in pratica quanto imparato in classe, in un contesto altamente stimolante. La tradizione e l'innovazione del cioccolato di Modica sono il nostro biglietto da visita, e siamo fieri di come stiamo rappresentando il nostro territorio”.