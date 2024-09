Sì del Consiglio alle variazioni di Bilancio a Floridia: più di 900 mila euro per la Comunità

Passano in Consiglio comunale a Floridia le variziaoni di Bilancio. Si tratta di nuove risorse a beneficio della città che arriveranno dalla Regione e dallo Stato. Si tratta di 49 mila euro dell'assessorato regionale al Turismo per 'promozione turistica'. Mentre maggiore consistenza sono i fondi dello Stato che ammontano a poco più di 860 mila euro. Nelle casse del Comune entreranno pure poco più di 24 mila euro, soldi destinati ai campi estivi per dei ragazzi. Queste ultime somme dovranno essere spese entro il 31 dicembre del 2024. Dodici i presenti in aula. Dieci, i consiglieri che sostengono il governo Carianni hanno votato a favore, mentre gli astenuti sono stati Renzo Spada e Davide Spadaro. L'assessore alle Politiche sociale e consigliere comunale, Marieve Paparella ritiene singolare l'atteggiamento di Spada e di Spadaro (espressioni della volontà popolare). Una battuta la riserva a Spadaro. "Nella precedente variazione di bilancio ha votato sì, adesso si è astenuto. Trattandosi di fondi che vanno a beneficio della comunità e del territorio - dice Paparella - dico soltanto che è un atto vergognoso".

(Nella foto Salvatore Pappalardo, presidente del consiglio comunale di Floridia)