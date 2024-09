Acate, getta benzina addosso a operaio e gli dà fuoco: arrestato 52enne

Un operaio di 35 anni, dipendente di un'azienda agricola di Marina di Acate, si trova ricoverato al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania: un 52enne gli ha gettato addosso liquido infiammabile e gli ha dato fuoco all'interno dell'azienda agricola. Il 52enne si era recato nell'azienda agricola per reclamare degli arretrati. Non avendoli ottenuti si era allontanando imprecando ma, dopo qualche minuto era tornato all'assalto portando con sè due bottiglie di liquido infiammabile. E' stato affrontato dal 35enne dipendente dell'azienda contro il quale il 52enne ha lanciato la benzina e gli ha dato fuoco, scappando. Il 35enne è stato soccorso e trasportato a Catania in eliambulanza. Il 52enne è stato individuato e arrestato dalla Polizia di Vittoria.