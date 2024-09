La festa di compleanno a Isola delle Femmine, multati i 75 partecipanti

Una multa da 51 euro a tutti i partecipanti alla festa non autorizzata sull'isolotto a Isola delle Femmine. I finanzieri del reparto operativo aeronavale della Sicilia della Guardia di finanza hanno notificato i verbali ai 75 partecipanti alla festa di compleanno organizzata da due gemelli palermitani Vito e Antonio Triolo entrambi medici, il primo ortopedico il secondo chirurgo plastico. La sanzione amministrativa è scattata per non avere osservato il regolamento della riserva naturale. Era il 30 giugno quando la festa abusiva è stata interrotta dall'intervento della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto nella riserva protetta e off limits per i turisti di isola delle Femmine, nel Palermitano. La comitiva si era spostata per i festeggiamenti da un locale della terraferma alla più esclusiva location gestita dalla Lega protezione uccelli, off limits perché in quel periodo nidificano alcune specie di volatili. Infastiditi dal rumore, gli abitanti del paese, nel cui comune ricade l'isola, hanno chiamato la Guardia costiera che è arrivata in forze.