Controlli a Siracusa nella zona di Ortigia: caos e disagi per i cittadini

Disagi a Siracusa per la mobilità a Ortigia dove è il corso il G7 agricoltura. Alcune zone del Centro storico sono blindate e disservizi si regsitrano per i residenti e per i posti auto, nonostante il servizio delle navette. Se il G7 porta visibilità mondiale, la città vive nel caos.

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio concentrandosi nelle vie di accesso all’isola di Ortigia.

Sono stati controllati 77 veicoli, identificate 171 persone, elevate 5 sanzioni amministrative per varie infrazioni al codice della strada.

Tali controlli si innestano nelle misure predisposte in occasione dell’Expo e del G7 Agricoltura e fanno seguito a quelli già svolti nei giorni precedenti.