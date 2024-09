Petardi nell'intervallo della parita Napoli - Palermo, fermati tre tifosi rosanero

Stavano provando ad entrare nel settore ospiti dello stadio Maradona con dei petardi: fermati tre tifosi siciliani. Nell'ambito dei servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura di Napoli in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli Palermo, vinta 5-0 dagli azzurri, all'atto dell'accesso all'impianto sportivo 3 tifosi palermitani sono stati controllati da personale della locale Digos, del Commissariato di polizia San Paolo e della guardia di finanza e trovati in possesso di materiale pirotecnico. I 3 sono stati condotti presso gli Uffici della Questura al fine di valutare la loro posizione. In corso di identificazione anche i responsabili dell'esplosione di petardi - avvenuto tra il settore ospiti e la Curva A - che ha ritardato l'inizio del secondo tempo della gara.

Il lancio di grossi petardi in particolare durante l'intervallo della partita di Coppa Italia di ieri tra Napoli e Palermo rappresentano "episod iinqualificabili". E' il giudizio del prefetto di Napoli, Michele di Bari, per il quale comunque "bisogna dire che la prevenzione c'è e il piano coordinato di controllo del territorio si sta dimostrando sempre più efficace".