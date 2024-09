G7 Agricoltura, Lollobrigida: da governo incentivi per sostenere i giovani

"Il governo italiano all'interno del piano strategico nazionale per l'agricoltura ha incluso delle misure di intervento, volte ad incoraggiare e sostenere i giovani nel settore, tra cui incentivi finanziari e sovvenzioni per avviare e far crescere le attività agricole": lo ha dettooggi a Siracusa il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in apertura del G7 Agricoltura. "Il piano strategico nazionale prevede la promozione della formazione e dell'istruzione, per aumentare la produttività, ridurre l'impatto ambientale, aumentando anche le competenze manageriali", ha detto ancora il ministro. "Inoltre - ha proseguito - vengono offerti vantaggi fiscali e tassi di interesse più bassi sui prestiti per ridurre ulteriormente le barriere finanziarie. In materia di formazione i ragazzi italiani possono contare su 260 Istituti agrari che sono presenti su tutto il territorio nazionale. Rimuovendo le barriere e offrendo opportunità, possiamo ispirare più giovani a vedere l'agricoltura come un percorso di carriera praticabile e gratificante anche dal punto di vista economico". Lollobrigida ha rilevato inoltre che "la presenza dei giovani in agricoltura è importante. È utile conoscere le politiche e le attività che i Paesi G7 stanno attuando per promuovere il ricambio generazionale, ma volevo sentire direttamente dalla voce dei nostri giovani quali sono le loro necessità e i problemi quotidiani che si trovano ad affrontare". Il ministro ha detto inoltre che "l'agricoltura è profondamente radicata nella storia e nella cultura del mio Paese. Tuttavia negli ultimi anni - ha aggiunto il ministro - il numero di giovani che entrano nel settore agricolo è in costante calo. L'età media degli agricoltori è superiore ai 55 anni". Lollobrigida ha osservato inoltre che "i giovani spesso affrontano barriere significative all'ingresso, tra cui un accesso limitato alla terra, elevati costi di avviamento e una mancanza di reti di supporto sufficienti". Per Lollobrigida "c'è una percezione prevalente che l'agricoltura non sia un percorso di carriera praticabile, pertanto le giovani generazioni sono spesso attratte dalle aree urbane e da altri settori dell'economia". "l'Italia - ha aggiunto - è orgogliosa di aver potuto riunire giovani studenti e giovani agricoltori di tutti i membri del G7 attorno a un tavolo per discutere delle principali sfide per sistemi alimentari".