Mercato ittico di Siracusa, Vinciullo (Lega): "Rivendico paternità del finanziamento"

"Al di là dei tentativi inopportuni ed inappropriati di accreditarsi i meriti del finanziamento del Mercato Ittico di Siracusa, rivendico tale merito, avendo già ampiamente dimostrato che il finanziamento è della Legislatura precedente a quella di Musumeci". Lo dichiara l’On.Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale della Lega.

"Ciò detto, e solo così per sgombrare il campo dai tronfi comunicati stampa e dagli sciocchi tentativi di accreditarsi paternità non dovute, una domanda all’Amministrazione Comunale in carica la vorrei fare: ma avete le autorizzazioni previste dalla Legge per aprire il Mercato Ittico? Lo chiedo solo per banale curiosità - ha proseguito Vinciullo - dal momento che, conoscendo le grandi capacità organizzative dell’attuale Amministrazione Comunale, ritengo che tutte le autorizzazioni di Legge siano state già ampiamente concesse. E quindi auguro buon lavoro, con la certezza che di qui a qualche settimana vedremo il Mercato Ittico si Siracusa, passata l’euforia del G7, nel pieno della sua attività. Ma a proposito, - ha concluso Vinciullo - le centinaia di biciclette che erano depositate all’interno del Mercato Ittico, che fine hanno fatto? Si sono volatilizzate? Sono autonomamente scomparse? Sono finite nell’inghiottitoio della dimenticanza? Così solo per caso".